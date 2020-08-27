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Medida Provisória

Senado estende incentivos tributários para empresas exportadoras

O sistema aprovado pelo texto isenta as exportadoras de impostos federais os insumos usados na produção de itens vendidos para fora do país

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:20
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018 Crédito: Pixabay
Os senadores aprovaram em sessão remota na tarde desta quinta-feira (27) medida provisória que estende por mais um ano os incentivos tributários para empresas exportadoras, regime conhecido como drawback.
O sistema aprovado pelo texto isenta as exportadoras de impostos federais os insumos usados na produção de itens vendidos para fora do país. O projeto será encaminhado para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
Relatado pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o texto foi aprovado de forma simbólica pelos parlamentares. A ideia da proposta é reduzir os custos de produção dos bens exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional, especialmente no período da pandemia causada pelo novo coronavírus.
De acordo com dados do Ministério da Economia, no ano de 2019, foram realizadas aproximadamente US$ 49 bilhões em vendas externas por meio de drawback. O valor representa 21,8% do total das exportações nacionais naquele ano.

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