Senado estende incentivos tributários para empresas exportadoras

Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018 Crédito: Pixabay

Os senadores aprovaram em sessão remota na tarde desta quinta-feira (27) medida provisória que estende por mais um ano os incentivos tributários para empresas exportadoras, regime conhecido como drawback.

O sistema aprovado pelo texto isenta as exportadoras de impostos federais os insumos usados na produção de itens vendidos para fora do país. O projeto será encaminhado para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Relatado pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o texto foi aprovado de forma simbólica pelos parlamentares. A ideia da proposta é reduzir os custos de produção dos bens exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional, especialmente no período da pandemia causada pelo novo coronavírus.