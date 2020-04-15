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Proposta de Emenda à Constituição

Senado deve votar PEC do Orçamento de Guerra em 2 turnos nesta quarta

Para a proposta ser aprovada, são necessários no mínimo 49 votos entre os 81 senadores nas duas votações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 17:48

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 17:48

O Senado deve votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra em dois turnos nesta quarta-feira (15). Para a proposta ser aprovada, são necessários no mínimo 49 votos entre os 81 senadores nas duas votações.
Sessão virtual no Senado
Sessão virtual no Senado para votação dos projetos em pauta Crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado
O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), rejeitou tirar a PEC de pauta, como pediu o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) com apoio de colegas. Para esses, o Senado não pode aprovar emenda constitucional em sessão remota.
Pouco antes do fechamento deste texto, a líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), pediu para Alcolumbre adiar o segundo turno para quinta-feira, 16. A decisão ainda não foi anunciada.
O relator da PEC, Antonio Anastasia (PSD-MG), leu o parecer dando aval à proposta com alterações ao conteúdo aprovado na Câmara. As mudanças precisarão ser analisadas pelos deputados federais.

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