Senado deve votar PEC do Orçamento de Guerra em 2 turnos nesta quarta

O Senado deve votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra em dois turnos nesta quarta-feira (15). Para a proposta ser aprovada, são necessários no mínimo 49 votos entre os 81 senadores nas duas votações.

Sessão virtual no Senado para votação dos projetos em pauta Crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado

O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), rejeitou tirar a PEC de pauta, como pediu o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) com apoio de colegas. Para esses, o Senado não pode aprovar emenda constitucional em sessão remota.

Pouco antes do fechamento deste texto, a líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), pediu para Alcolumbre adiar o segundo turno para quinta-feira, 16. A decisão ainda não foi anunciada.

O relator da PEC, Antonio Anastasia (PSD-MG), leu o parecer dando aval à proposta com alterações ao conteúdo aprovado na Câmara. As mudanças precisarão ser analisadas pelos deputados federais.