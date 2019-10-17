Média de salário

Salário médio de admissão tem alta real de 2,99% em setembro

O maior salário médio de admissão em setembro ocorreu na indústria extrativa mineral, com R$ 2.710,50

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:49 - Atualizado há 6 anos

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real de 2,99% em setembro de 2019 Crédito: Thinkstock

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real de 2,99% em setembro de 2019 ante o mesmo mês de 2018, para R$ 1.604,60, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com agosto, houve queda de 0,74%, informou o Ministério da Economia.

O maior salário médio de admissão em setembro ocorreu na indústria extrativa mineral, com R$ 2.710,50. Já o menor salário médio de admissão foi registrado na agropecuária, com R$ 1.313,12.

CONTRATO INTERMITENTE

Os dados do Caged mostram a criação líquida de 6.015 empregos com contrato intermitente em setembro.

De acordo com os dados do Ministério da Economia, o emprego intermitente registrou admissão total de 12.169 trabalhadores em setembro, ao mesmo tempo em que houve 6.154 demissões.

Houve ainda a abertura de outras 1.807 vagas pelo sistema de jornada parcial. As duas novas modalidades foram criadas pela reforma trabalhista.

O Caged informou ainda que houve 18.395 desligamentos por acordo no mês de setembro.

