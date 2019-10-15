Poucas&Boas: e o salário do professor, ó... Mas se fosse doutor...

O Professor Raimundo sabe: o salário dos professores da rede pública municipal no ES, ó... Crédito: Reprodução da internet

Uma matéria publicada na edição de final de semana em A Gazeta motivou um pronunciamento do deputado e professor Sergio Majeski (PSB) hoje (15) na Assembleia. A reportagem trazia dados sobre os salários dos professores na rede municipal de ensino, mostrando que quase 30 cidades não pagam o piso salarial da categoria, atualmente em R$ 1.598,59.

E O SALÁRIO, Ó...

“O menor salário pago é em Alto Rio Novo, de R$ 906, para o professor de 25 horas, menos que um salário-mínimo. Quem melhor paga é Itapemirim, com R$ 2.360; o segundo é Vitória, com R$ 2.099. O salário médio no Estado é algo em torno de R$ 2.200. Isso é vergonhoso!”, protestou.

MUITO DESIGUAL

Majeski fez uma comparação simples: o socialista destacou que apenas o tíquete-alimentação de membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas é R$ 2.200. “O município que melhor paga basicamente o salário é o equivalente a um tíquete dos juízes. Onde pode haver valorização da educação dessa forma?”.

RACHA SINDICAL

Filiado à CUT há 30 anos, o Sindicato dos Empregados Ferroviários da Vale (Sindfer) passou a ser vítima preferencial da própria central. Com eleições marcadas para a próxima semana, a entidade será alvo, nesta quarta-feira (16), a partir das 11h, de manifestação organizada em frete à sua sede por dirigentes e sindicatos cutistas.

CARTAS JÁ NÃO ADIANTAM MAIS

O ato é em apoio à chapa de oposição, dissidente da atual direção, que reúne cinco de seus 40 dirigentes. O presidente João Batista, que disputa a reeleição, tenta há pelo menos um ano abrir um canal de negociação com a direção nacional da CUT, mas sem sucesso. Das cinco cartas enviadas por João Batista, nenhuma delas recebeu resposta da central nacional ligada ao PT.

SEM LATROCÍNIO

Setembro foi um mês sem registros de latrocínio (roubo seguido de morte). O último que aconteceu foi no dia 28 de agosto, em Venda Nova do Imigrante. Também não houve delito de lesão corporal seguida de morte. O caso mais recente data de 13 de agosto, no município da Serra.

APAGÃO NO SITE

Há três dias, apenas uma das duas câmeras de monitoramento da Terceira Ponte, no site da Rodosol, está funcionando. E olha que duas já são insuficientes. Até quando, Rodosol?

TÔ NEM AÍ

E como fazem falta mais câmeras no site da concessionária. Um exemplo? Por volta das 20h15 de ontem (14), um acidente no sentido Vila Velha provocou um grande engarrafamento na Terceira Ponte. O usuário, claro, não foi informado no Twitter da Rodosol, aumentando o transtorno com o deslocamento desnecessário.

SUCESSÃO FAMILIAR

A psicanalista e consultora Danielle Quintanilha e o especialista em governança corporativa Adriano Salvi lançam nesta quinta-feira, das 8h às 12h, no auditório da Rede Gazeta, o Programa Próxima Geração (PPG), criado para orientar e preparar jovens herdeiros para assumirem cargos de liderança dentro das empresas familiares.

ALÔ, ELEITOR!