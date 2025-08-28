Home
>
Economia (BR)
>
Receita vai enquadrar fintechs como instituições financeiras, diz Haddad

Receita vai enquadrar fintechs como instituições financeiras, diz Haddad

Segundo ministro, medida vai aumentar transparência e diminuir risco de lavagem de dinheiro. Haddad diz que Receita lançou R$ 8 bi em autos de infração tributária após operação contra PCC

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:58

As fintechs, instituições de pequeno porte que prestam serviços financeiros, serão enquadradas formalmente como instituições financeiras pela Receita Federal, afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) ao ser questionado por jornalistas sobre a megaoperação que mirou lavagem de dinheiro do PCC na Faria Lima e no setor de combustíveis.

Recomendado para você

Entre as medidas adotadas pelo governo federal, Lula voltou a exaltar a aprovação da reforma tributária, que classificou como "possivelmente a mais moderna de qualquer país do mundo"

Congresso votará na semana que vem isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, diz Lula

O projeto começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1° de setembro, e tem duração de 90 dias. Participam dos testes 19 postos em todo o país

INSS estuda ampliar atendimento presencial e adota projeto-piloto

Segundo ministro, medida vai aumentar transparência e diminuir risco de lavagem de dinheiro. Haddad diz que Receita lançou R$ 8 bi em autos de infração tributária após operação contra PCC

Receita vai enquadrar fintechs como instituições financeiras, diz Haddad

"A partir de amanhã, a Receita Federal enquadra as fintechs como instituições financeiras", afirmou o ministro. "[Elas] terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar nos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado."

O ministro afirmou que será divulgada uma nova instrução normativa da Receita. Com o enquadramento, o órgão terá mais facilidade de identificar movimentações financeiras atípicas e denunciar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro à Polícia Federal.

Mesmo cada vez mais digitais, bancos precisam estar próximos dos clientes
Movimentações financeiras serão mais facilmente monitoradas após mudança Crédito: Shutterstock

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), uma força-tarefa com 1.400 agentes atua para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro que são utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

A meta é desarticular a infiltração do crime organizado em negócios regulares da economia formal.

A Carbono Oculto seria a maior operação contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude, segundo a Receita Federal.

São mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas suspeitas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Os agentes foram a campo em oito estados --São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

LEIA MAIS

ANP investiga comercialização e uso irregular de metanol

Fraudes impedem preço mais baixo de combustíveis chegar ao consumidor, diz FUP

Operação contra PCC protege consumidor, diz setor de combustíveis

Como PCC usa a Faria Lima para lucrar bilhões, segundo investigações da Receita e a PF

Esquema que mira PCC no setor de combustíveis tem alvos no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais