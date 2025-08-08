Home
Petrobras tomba na Bolsa após resultado do 2° trimestre frustrar analistas

TAMARA NASSIF

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 17:13

SÃO PAULO - A Petrobras enfrenta fortes perdas na sessão da Bolsa desta sexta-feira (8), um dia depois de divulgar o balanço corporativo do segundo trimestre.

Por volta das 13h, as ações preferenciais e ordinárias despencavam 4,82% e 7,13%, cotadas a R$ 30,96 e R$ 33,07, respectivamente. O Ibovespa, no mesmo horário, recuava 0,18%, a 136.275 pontos.

A petroleira reportou lucro de R$ 26,6 bilhões durante o período analisado – uma reversão do prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrados no mesmo trimestre do ano passado, mas aquém dos R$ 35,7 bilhões dos primeiros três meses de 2025.

Com o resultado, a estatal anunciou a distribuição de R$ 8,66 bilhões em dividendos a seus acionistas.

A perda de tração no lucro líquido não preocupou os investidores. Já era algo previsto, dada a queda no preço do petróleo Brent e a variação cambial, com o dólar mais fraco pressionando receita, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e lucro bruto.

Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O que destoou – e gerou a reação negativa na Bolsa- foram os dividendos. Os R$ 8,6 bilhões (US$ 1,6 bilhão) a serem distribuídos a acionistas equivalem a R$ 0,6719 por ação ordinária e preferencial, ao passo que a expectativa era de R$ 1 por ação, segundo a Ativa Investimentos.

Em relatório da XP, os analistas Regis Cardoso e João Rodrigues esperavam uma distribuição de R$ 11,9 bilhões em dividendos. A diferença entre a expectativa e o dado concreto, para eles, se deve ao fluxo de caixa operacional mais fraco do que o estimado, de R$ 40,6 bilhões ante projeções de R$ 44 bilhões pelo consenso do mercado. As despesas de capital também ficaram mais altas, a R$ 22 bilhões, contra estimativa de R$ 20 bilhões.

"Os investidores têm se concentrado principalmente na geração de fluxo de caixa livre e no pagamento de dividendos -isso é verdade para o setor de petróleo e gás, e particularmente para a Petrobras", afirmam.

"Em nossa opinião, a diferença no fluxo de caixa operacional não é facilmente explicada pelo capital de giro, já que os principais culpados parecem ter sido itens como depósitos judiciais, abandono, impostos sobre vendas e 'outros'. Em nossa opinião, a conversão do Ebitda em fluxo de caixa operacional será um tema a ser observado nos resultados futuros."

É uma visão semelhante à de João Daronco, analista CNPI da Suno Research. Para ele, a surpresa negativa foi o nível de investimento, um dos pontos de pressão do fluxo de caixa livre -o que forma a distribuição de dividendos.

