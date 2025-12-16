Saiba o que muda

Calendário do PIS/Pasep 2026 é aprovado; veja as datas

Abono salarial será pago conforme o mês de aniversário e terá mudanças nos critérios de renda a partir de 2026

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:54

SÃO PAULO - O calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026 foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) em reunião nesta terça-feira (16). Os pagamentos começam a ser feitos em 15 de fevereiro. A data da liberação leva em conta o mês do aniversário do trabalhador. O dinheiro fica disponível até o último dia útil do calendário bancário em dezembro.

Têm direito ao abono salarial profissionais com carteira assinada e servidores públicos inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente ao menos 30 dias no ano-base, que é 2024, recebendo até R$ 2.765,93. O empregador deve, ainda, ter informado s dados corretamente na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Veja o calendário do PIS/Pasep 2026

Nascidos em - Data de pagamento

Janeiro - 15 de fevereiro



- 15 de fevereiro Fevereiro - 15 de março



- 15 de março Março e abril - 15 de abril



- 15 de abril Maio e junho - 15 de maio



- 15 de maio Julho e agosto - 15 de junho



- 15 de junho Setembro e outubro - 15 de julho



- 15 de julho Novembro e dezembro - 15 de agosto



Em 2025, foram identificados 26,5 milhões de trabalhadores com direito ao PIS/Pasep Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As datas aprovadas pelo Codefat foram propostas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) há cerca de 15 dias, após deliberação com outros órgãos do governo federal, como os ministérios da Fazenda e do Orçamento e Planejamento.

Os últimos calendários propostos pelo Planalto foram aprovados por unanimidade pelo conselho, que tem representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo.

No calendário de pagamento de 2025, foram identificados 26,5 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Até o final de novembro, o governo pagou R$ 30,6 bilhões, o que corresponde 99,42% do total de beneficiários.

O que muda no PIS/Pasep a partir de 2026?

A partir do ano que vem, haverá mudanças no pagamento do abono salarial. O governo limitou o valor do salário que dá direito ao benefício. A intenção é fazer um ajuste nos gastos, conforme PEC (proposta de emenda à Constituição) aprovada de 2024.

Até então, tinha direito ao abono do PIS/Pasep quem ganhava até dois salários mínimos no ano-base. Agora, a correção desse valor é feita pela inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para o ano-base de 2024, o limite ficou em R$ 2.765,93.

Os valores vão caindo ano a ano até chegar a 1,5 do salário mínimo em 2035.

Veja a nova regra para ter acesso ao PIS/Pasep até 2035

Ano - Valor que dá direito

2025 - R$ 2.640



R$ 2.640 2026 - 1,95 salário mínimo



- 1,95 salário mínimo 2027 - 1,90 salário mínimo



- 1,90 salário mínimo 2028 - 1,85 salário mínimo



- 1,85 salário mínimo 2029 - 1,80 salário mínimo



1,80 salário mínimo 2030 - 1,75 salário mínimo



- 1,75 salário mínimo 2031 - 1,70 salário mínimo



- 1,70 salário mínimo 2032 - 1,65 salário mínimo



- 1,65 salário mínimo 2033 - 1,60 salário mínimo



- 1,60 salário mínimo 2034 - 1,55 salário mínimo



- 1,55 salário mínimo 2035 - 1,50 salário mínimo



Quem tem direito ao PIS/Pasep

Têm direito ao benefício os trabalhadores que tiveram vínculo formal na iniciativa privada no ano-base do pagamento por ao menos 30 dias. Também é preciso estar recebendo até o limite de salário previsto em lei. Outra regra é estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e o empregador ter informado corretamente os dados na Rais.

Qual é o valor a ser pago

O trabalhador pode receber até um salário mínimo, dependendo de quantos meses trabalhou no ano-base. O cálculo do abono considera 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, com arredondamento para cima, segundo o Ministério do Trabalho.

Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2024, receberá um salário mínimo de abono. Será considerado o valor do salário mínimo vigente em 2026, ano do pagamento, previsto em R$ 1.621 pelo governo. Frações de 15 dias, ou mais, são consideradas como 30 dias.

Como é feito o pagamento do PIS

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é feito pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador.

Os trabalhadores que possuem conta-corrente ou poupança na Caixa são os que têm o crédito automático. Os demais beneficiários recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.

No Caixa Tem, é possível pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual.

Como é feito o pagamento do Pasep?

Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam no ano-base de 2024.

Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária da instituição para sacar o dinheiro. É preciso levar documento de identificação com foto.

