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Reajuste no preço

Petrobras anuncia quedas de 4% para preço da gasolina e de 5% para o diesel

Reajuste vale para o valor cobrado pelas refinarias e começa já neste sábado (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:05

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:05

A margem de importação ficou bastante prejudicada em fevereiro" Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 28, aos seus clientes que a gasolina vendida em suas refinarias vai ficar 4% mais barata a partir do sábado, 29, e o diesel, 5%. Já o litro do diesel S500 para térmicas e do diesel marítimo foi reduzido em 5,1% e o S10 para térmicas, 5,2%.
"O preço internacional do petróleo está desabando por causa do coronavírus. Os da gasolina e do diesel estão seguindo essa queda. O ajuste está em linha com a paridade internacional", disse o consultor de Óleo e Gás da FCStone, Thadeu Silva.
Ele acrescenta que o setor de distribuição reclama das oscilações dos preços neste mês.
"Teve uma alta do produto ao longo de duas semanas, até a semana passada, e a Petrobras não mexeu no preço, estrangulou o mercado ao longo de duas a três semanas e agora que o preço começou a cair, deu dois dias, reajustou em cima. Então, segurou muito a alta e foi bem rápida no reajuste da queda. A margem de importação ficou bastante prejudicada em fevereiro", afirmou Silva.

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