Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sedu oferece 2 mil vagas para alunos se prepararem para o Enem 2020
Oportunidade

Sedu oferece 2 mil vagas para alunos se prepararem para o Enem 2020

As vagas para o curso preparatório Pré-Enem Digit@l 2020 estão distribuídas em 40 polos. Inscrições começam na segunda

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:45
Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
A Secretaria da Educação (Sedu) vai selecionar estudantes do Ensino Médio da rede estadual para ingressar no curso preparatório Pré-Enem Digit@l 2020. São oferecidas 2 mil vagas em 40 polos, distribuídos em todo Estado. As inscrições começam na próxima segunda-feira (02) e seguem até o dia 09 de março, pelo site da Sedu. 
Clique AQUI para ler o edital.
Podem participar alunos da rede estadual matriculados na 3ª série do Ensino Médio regular; na 3ª série dos cursos com duração de três anos e na 4ª série dos cursos com duração de quatro anos do Ensino Médio integrado à Educação Profissional (EMI); na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no CEEJA/NEEJA e já ter concluído as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao Ensino Médio ou equivalente à segunda série do Ensino Médio.
A gerente de Ensino Médio da Sedu, Rosângela Vargas, destacou que com o Pré-Enem, os jovens que estão concluindo o Ensino Médio aprofundam o que é estudado na sala de aula regular e, desse modo, esses estudantes têm melhores condições de adquirir uma boa nota no exame, além de terem muito mais chances de entrar no Ensino Superior, destacou.

CLASSIFICAÇÃO

Serão classificados os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente de pontuação, por polo, considerando a média anual nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ano anterior cursado pelo aluno. O resultado será divulgado no site da Sedu, no dia 16 de março, a partir das 17 horas. Mais informações pelo telefone (27) 3636-7874.

Veja Também

Enem: 60% dos textos considerados perfeitos em 2019 são de autoria feminina

Capixaba nota 1000 na redação do Enem dá dicas para fazer bom texto

Talentos das escolas públicas revelam expectativas e sonhos com notas do Enem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados