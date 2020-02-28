Sedu oferece 2 mil vagas para alunos se prepararem para o Enem 2020

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Secretaria da Educação (Sedu) vai selecionar estudantes do Ensino Médio da rede estadual para ingressar no curso preparatório Pré-Enem Digit@l 2020. São oferecidas 2 mil vagas em 40 polos, distribuídos em todo Estado. As inscrições começam na próxima segunda-feira (02) e seguem até o dia 09 de março, pelo site da Sedu.

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Podem participar alunos da rede estadual matriculados na 3ª série do Ensino Médio regular; na 3ª série dos cursos com duração de três anos e na 4ª série dos cursos com duração de quatro anos do Ensino Médio integrado à Educação Profissional (EMI); na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no CEEJA/NEEJA e já ter concluído as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao Ensino Médio ou equivalente à segunda série do Ensino Médio.

A gerente de Ensino Médio da Sedu, Rosângela Vargas, destacou que com o Pré-Enem, os jovens que estão concluindo o Ensino Médio aprofundam o que é estudado na sala de aula regular e, desse modo, esses estudantes têm melhores condições de adquirir uma boa nota no exame, além de terem muito mais chances de entrar no Ensino Superior, destacou.

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