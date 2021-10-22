"Parece que agora fui promovido para fura teto para ala política", diz Guedes

O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

Em outro momento, Guedes disse que a mudança no indexador do teto de gastos é "defensável tecnicamente" e que não altera os fundamentos fiscais da economia. "Vim (para o governo) acreditando no presidente, Congresso e mídia. Militantes dirão que sou bolsonarista raiz porque estou ajudando presidente eleito. Acho que o presidente me apoia e quer fazer as reformas. Parece que agora fui promovido para fura teto, para ala política Não acredito nisso."

Guedes ainda disse que "houve toda ideia estapafúrdia" no caso do auxílio aos caminhoneiros. Segundo o ministro, o benefício da categoria deve custar de R$ 3,7 bilhões a R$ 3,8 bilhões. "Falaram em subsídio para todo o combustível brasileiro, chegaria a R$ 100 bilhões."

O ministro também mencionou sobre os programas de emprego para mais jovens e pessoas de mais de 55 anos que estão fora há bastante tempo do mercado de trabalho, que não passaram no Senado. "Houve desacerto político. Vamos voltar nisso."

DÉFICIT