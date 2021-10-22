Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • "Parece que agora fui promovido para fura teto para ala política", diz Guedes
Ministério da Economia

"Parece que agora fui promovido para fura teto para ala política", diz Guedes

A declaração foi feita ao lado do presidente Jair Bolsonaro, após rumores de que poderia deixar a pasta em meio a manobras no teto de gastos para bancar a elevação do Bolsa Família
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2021 às 17:50

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 17:50

O ministro Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
ministro da Economia, Paulo Guedes, afastou que seja "fura teto" e afirmou que seu papel é avaliar o limite de aumento de gastos para não abalar os fundamentos fiscais. A declaração foi feita ao lado do presidente Jair Bolsonaro, após rumores de que poderia deixar a pasta em meio a manobras no teto de gastos para bancar a elevação do Bolsa Família.
Em outro momento, Guedes disse que a mudança no indexador do teto de gastos é "defensável tecnicamente" e que não altera os fundamentos fiscais da economia. "Vim (para o governo) acreditando no presidente, Congresso e mídia. Militantes dirão que sou bolsonarista raiz porque estou ajudando presidente eleito. Acho que o presidente me apoia e quer fazer as reformas. Parece que agora fui promovido para fura teto, para ala política Não acredito nisso."
Guedes ainda disse que "houve toda ideia estapafúrdia" no caso do auxílio aos caminhoneiros. Segundo o ministro, o benefício da categoria deve custar de R$ 3,7 bilhões a R$ 3,8 bilhões. "Falaram em subsídio para todo o combustível brasileiro, chegaria a R$ 100 bilhões."
O ministro também mencionou sobre os programas de emprego para mais jovens e pessoas de mais de 55 anos que estão fora há bastante tempo do mercado de trabalho, que não passaram no Senado. "Houve desacerto político. Vamos voltar nisso."

DÉFICIT

O ministro da Economia afirmou que o aumento de gastos para permitir a ampliação do Bolsa Família a R$ 400 para 17 milhões de famílias é "plenamente absorvível".
Guedes reconheceu que o déficit primário previsto para o ano que vem deve ser maior do que o projetado, de 0,5% do PIB. "Déficit, ao invés de ser praticamente zerado ano que vem, que seja de 1%. Que seja déficit de 1,5% ano que vem, não faz mal, preferimos atender mais frágeis."

Veja Também

Ao lado de Guedes, Bolsonaro fala em 'confiança absoluta' e defende Auxílio

Ala política do governo se irrita com debandada no time de Guedes

Governo acerta mudança no teto de gastos que abrirá espaço de R$ 83,6 bi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Paulo Guedes Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados