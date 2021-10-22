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Câmara dos Deputados

Lira responsabiliza Senado e governo por crise com novo Bolsa Família

O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz a aliados que governo errou na condução do assunto, além de responsabilizar a Casa por não ter votado o projeto que altera o Imposto de Renda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2021 às 16:22

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 16:22

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem dito a aliados que o principal culpado pela crise que se instalou nos últimos dias no país é o Senado, e que o governo errou na condução do tema.
Ele responsabiliza a Casa por não ter votado o projeto de lei que altera o IR (Imposto de Renda), que era o plano inicial de Paulo Guedes (Economia) para dar respaldo ao Auxílio Brasil.
Lira disse a colegas do Congresso que o governo deveria ter enfrentado o debate. Que deveria ter falado publicamente que o Senado estava travando a opção dentro do teto de gastos e que, diante disso, para não abandonar 20 milhões de pessoas, teria que buscar uma alternativa extra-teto.
A reforma do IR é considerada morta por senadores. Segundo relatos, até Guedes já havia jogado a toalha.
Com o projeto parado, o governo passou a buscar outra forma para garantir o Auxílio Brasil. O anúncio do programa veio, então, com uma manobra que dribla a regra do teto de gastos, o que provocou alvoroço no mercado, com queda da bolsa e aumento do dólar.
O presidente da Câmara ainda afirmou que a Casa comandada por Rodrigo Pacheco (DEM-MG) está se curvando às pressões dos bancos.

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