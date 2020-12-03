Para Salles, principal questão ambiental está nas cidades, com saneamento

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante cerimônia de sansão do projeto de lei (PL 1.095/2019) que aumenta pena para crimes de maus-tratos a animais. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a principal questão ambiental enfrentada pelo País está nas cidades, na falta de saneamento básico. "As pessoas estão vivendo em meio a lixões, esse tema é fundamental no Brasil. Precisamos tirar o atraso", afirmou.

Em evento virtual organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Salles disse que, mesmo com a aprovação do marco legal do saneamento, é necessário financiamento para que municípios invistam no setor.

O ministro ressaltou que há casos em que a formação de consórcios por empresas privadas é inviável, seja porque não há interesse econômico ou pela dificuldade de acesso, como em municípios do Norte.

"Precisamos ter modalidades de financiamento para emprestar recursos para que os municípios possam adotar soluções. Os recursos do BNDES têm que entrar em lacunas onde o mercado não tem interesse de entrar", afirmou.