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Ministério do Meio Ambiente troca secretário de Biodiversidade

O documento também traz os titulares das três secretarias recém-reestruturadas pelo ministério

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 11:03
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles: mudança na secretaria de Biodiversidade foi publicada nesta segunda (21) no Diário Oficial Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
governo federal trocou o titular da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. O posto agora será ocupado por Maria Beatriz Palatinus Milliet, que já atuava no ministério como diretora do Departamento de Comunicação da antiga Secretaria de Ecoturismo. Ela substitui o brigadeiro Eduardo Serra Negra Camerini, que estava à frente da área desde maio do ano passado. A mudança está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21).
O documento também traz os titulares das três secretarias recém-reestruturadas pelo ministério. Conforme o Estadão antecipou, o governo - pressionado a apresentar ações contra o desmatamento - reformulou a estrutura do Ministério do Meio Ambiente em uma tentativa de mostrar que temas como mudanças no clima, preservação de áreas protegidas e proteção da Amazônia são prioridades da pasta. Com isso, a Secretaria de Relações Internacionais passou a ser Secretaria de Clima e Relações Internacionais; a Secretaria de Ecoturismo agora é Secretaria de Áreas Protegidas; e a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável passou a ser intitulada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.
De acordo com o Diário Oficial, os titulares das secretarias renomeadas permanecem os mesmos, com exceção da área de Clima e Relações Internacionais. O novo secretário será Marcus Henrique Morais Paranaguá, nomeado no lugar de Eduardo Lunardelli Novaes, que passa a ser adjunto da Secretaria Executiva do Ministério.
Ainda segundo a publicação, o secretário Andre Pitaguari Germanos segue no comando da Secretaria de Áreas Protegidas e Joaquim Alvaro Pereira Leite, como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais.

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