Ministério do Meio Ambiente troca secretário de Biodiversidade

O documento também traz os titulares das três secretarias recém-reestruturadas pelo ministério. Conforme o Estadão antecipou, o governo - pressionado a apresentar ações contra o desmatamento - reformulou a estrutura do Ministério do Meio Ambiente em uma tentativa de mostrar que temas como mudanças no clima, preservação de áreas protegidas e proteção da Amazônia são prioridades da pasta. Com isso, a Secretaria de Relações Internacionais passou a ser Secretaria de Clima e Relações Internacionais; a Secretaria de Ecoturismo agora é Secretaria de Áreas Protegidas; e a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável passou a ser intitulada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.