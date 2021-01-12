Para funcionários do Banco do Brasil, medidas são "cortina de privatização"

Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress

Para a entidade, o esvaziamento do BB e o enfraquecimento de sua atuação em áreas chave de negócio comprometem sua solidez e seu papel de banco público. "Uma forma de se desfazer de patrimônio público é ir, gradativamente, enfraquecendo as empresas e comprometendo seu desempenho", acusa o presidente da ANABB, Reinaldo Fujimoto, na carta encaminhada ao BB.

Fujimoto alerta que a medida trará reflexo negativo para milhões de clientes do banco, desconsiderando a realidade brasileira.