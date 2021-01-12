Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Funcionários do BB pedem revisão de fechamentos de agências e desligamentos
Cobrança

Funcionários do BB pedem revisão de fechamentos de agências e desligamentos

Para a entidade, o esvaziamento do BB e o enfraquecimento de sua atuação em áreas chave de negócios comprometem sua solidez e seu papel de banco público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 07:38

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 07:38

Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários
Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress
A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) cobrou a revisão das medidas anunciadas nesta segunda-feira (11), de fechamento de agências e desligamento de 5 mil funcionários no plano de reestruturação. Em carta encaminhada nesta segunda ao presidente do BB, André Guilherme Brandão, a ANABB diz que as medidas transmitem uma percepção de "cortina de fumaça" para encobrir intenções privatistas em torno do BB.
Para a entidade, o esvaziamento do BB e o enfraquecimento de sua atuação em áreas chave de negócios comprometem sua solidez e seu papel de banco público. Em comunicado ao mercado nesta segunda (11), o BB anunciou que serão desativadas 361 unidades, sendo 112 agências, sete escritórios e 242 postos de atendimento. O comunicado informa também sobre uma reestruturação dos quadros e desligamento de pessoal.
"Uma forma de se desfazer de patrimônio público é ir, gradativamente, enfraquecendo as empresas e comprometendo seu desempenho", acusa o presidente da ANABB, Reinaldo Fujimoto, na carta encaminhada ao BB em que cobra transparência no processo.

Veja Também

BB vai priorizar parcerias em vez de venda de ativos, diz novo presidente

Fujimoto alerta que a medida trará reflexo negativo para milhões de clientes do banco, desconsiderando a realidade brasileira, a dimensão geográfica do País e a necessidade de manter atendimento presencial para milhares de brasileiros.
Para a ANABB, em meio à maior crise econômica do país, as medidas anunciadas prejudicam diretamente os recursos humanos do BB e sobrecarregam a rede de funcionários.
"A atuação em plataformas digitais é estratégica, mas não pode ser realizada com prejuízos para a rede física e para o atendimento presencial, considerando a diversidade de perfis dos mais de 70 milhões de clientes do BB", diz o presidente da ANABB. "O anúncio pode satisfazer expectativas do mercado de curtíssimo prazo, mas estão na contramão do papel histórico e institucional do Banco do Brasil na economia brasileira, sobretudo em situações de estagnação econômica e de desafios para a retomada do desenvolvimento."

Veja Também

Preço da cesta básica aumentou em todas as capitais em 2020

Bancos somam R$ 3,4 tri em crédito concedido durante pandemia, diz Febraban

Fim do auxílio emergencial pode levar até 3,4 milhões para extrema pobreza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os argumentos do relator da CPI para pedir indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR
Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina
Imagem de destaque
Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados