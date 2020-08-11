Novos empréstimos caem quase pela metade na China em julho

Com pandemia do coronavírus, diversas economias no mundo vão enfrentar crise e recessão Crédito: Freepik

Os bancos da China desaceleraram fortemente o ritmo de liberação de empréstimos em julho, à medida que a segunda maior economia do mundo deu mais sinais de que está se recuperando do choque da pandemia de coronavírus . Dados do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) mostraram nesta terça-feira (11), que os bancos do país concederam 992,7 bilhões de yuans (US$ 142,8 bilhões) em empréstimos no mês passado, representando quase metade da soma de 1,81 trilhão de yuans verificada em junho.

O resultado de julho ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 1,275 trilhão de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, também sofreu forte queda entre junho e julho, de 3,43 trilhões de yuans para 1,69 trilhão de yuans.