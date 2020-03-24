Nova MP vai prever suspensão do salário e redução da jornada

Após revogar na noite de segunda-feira (24) a polêmica Medida Provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalho e dos salários, o governo prepara uma nova MP que prevê as mesmas medidas, alcançando os trabalhadores que ganham até três salários mínimos. A intenção é minimizar os efeitos econômicos do coronavírus.
A informação é da colunista de Economia de O Globo Míriam Leitão. Segundo ela, a ideia é manter a suspensão do contrato e do salário, mas permitindo que o trabalhador receba o seguro-desemprego.
A MP também deve trazer a proposta de redução do salário em 50%. Parte da renda seria paga pelo governo federal e o restante pela empresa. O limite seria de até três salários mínimos.