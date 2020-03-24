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Polêmica

Nova MP vai prever suspensão do salário e redução da jornada

Após revogar medida, governo decidiu voltar com proposta em novo projeto, mas agora disponibilizando o seguro-desemprego como fonte de renda para o trabalhador prejudicado

Publicado em 24 de Março de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 12:59
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho: contrato  poderá ser suspenso durante a crise Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasil
Após revogar na noite de segunda-feira (24)  a polêmica Medida Provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalho e dos salários, o governo prepara uma nova MP que prevê as mesmas medidas, alcançando os trabalhadores que ganham até três salários mínimos. A intenção é minimizar os efeitos econômicos do coronavírus.
informação é da colunista de Economia de O Globo Míriam Leitão. Segundo ela, a ideia é manter a suspensão do contrato e do salário, mas permitindo que o trabalhador receba o seguro-desemprego.
A MP também deve trazer a proposta de redução do salário em 50%. Parte da renda seria paga pelo governo federal e o restante pela empresa. O limite seria de até três salários mínimos.

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