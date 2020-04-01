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Coronavírus

'Ninguém vai mexer no teto de gastos', diz Rodrigo Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ressaltou que Congresso não tem intenção de abrir espaço fiscal futuro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 14:43

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 14:43

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em teleconferência com o Bradesco BBI, na manhã desta quarta-feira, 1º de abril, procurou tranquilizar os que temem a derrubada do teto de gastos. "Ninguém vai mexer no teto de gastos nem criar despesas futuras. O Congresso não apoiaria, por exemplo, aumento de salários para os servidores, de forma nenhuma a intenção é abrir espaço fiscal futuro."
Indagado sobre a reforma administrativa, uma das bandeiras que haviam sido definidas para este ano, Maia disse que o parlamento poderá votar essa reforma, desde que o governo a encaminhe. "O entendimento do STF é que de a reforma administrativa precisa ser encaminhada pelo Executivo e eu não posso tratar de algo que não existe, mas tenho vontade de retomar essa reforma daqui a algumas semanas."
E insistiu: "Quando a situação acalmar, é obvio que o governo terá de encaminhar a reforma administrativa. E com tudo organizado no curto prazo, voltaremos ao debate de outras reformas."

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