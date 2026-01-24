Home
>
Economia (BR)
>
Morre Constantino Júnior, fundador da Gol, aos 57 anos

Morre Constantino Júnior, fundador da Gol, aos 57 anos

O empresário foi também presidente da companhia aérea desde a sua fundação, em 2001, até 2012, quando passou a comandar o conselho

JÚLIA MOURA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 10:34

Morreu neste sábado (24) o fundador e presidente do conselho de administração da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, aos 57 anos. Ele passava por um tratamento de câncer.

Recomendado para você

O empresário foi também presidente da companhia aérea desde a sua fundação, em 2001, até 2012, quando passou a comandar o conselho

Morre Constantino Júnior, fundador da Gol, aos 57 anos

O governo do Espírito Santo e o banco BTG Pactual assinam, na próxima terça-feira (27), no Palácio Anchieta, o acordo para que a instituição financeira faça a gestão do Fundo de Descarbonização do Estado

Fundo do ES praticamente dobra de tamanho com BTG no negócio

Estados Unidos perdem protagonismo após taxação de 50% imposta aos produtos brasileiros no ano passado

O novo destino dos cafés capixabas após tarifaço dos EUA

O empresário foi também presidente da companhia aérea desde a sua fundação, em 2001, até 2012, quando passou a comandar o conselho.

Júnior era aficionado pelo automobilismo. Ele foi piloto de carro de corrida e chegou a ser campeão da Copa Porsche.

SÃO PAULO, SP, BRASIL, 20-02-2010: Constantino de Oliveira Junior, presidente da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo (SP).
Constantino de Oliveira Junior, em 2010, então presidente da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo (SP). Crédito: Marisa Cauduro/Folhapress

Antes de fundar a Gol, o empresário atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo de transporte terrestre de passageiros no Brasil.

Em 2004, já na companhia aérea, tornou-se membro do conselho de Administração, acumulando essa função com a presidência executiva até 2012.

Em nota, a Gol disse que "se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado."

"Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura. Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na Gol e continuam transformando a aviação no Brasil", afirma a companhia.

Leia mais

Imagem - Azul e dona da Gol fecham acordo para criar gigante na aviação

Azul e dona da Gol fecham acordo para criar gigante na aviação

Imagem - Turbulência em voos pode triplicar até 2050 — veja como a aviação está se preparando

Turbulência em voos pode triplicar até 2050 — veja como a aviação está se preparando

Imagem - A despedida de uma profissão na aviação agora 'aposentada' no Brasil

A despedida de uma profissão na aviação agora 'aposentada' no Brasil

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Obituário Gol Linhas Aéreas Morte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais