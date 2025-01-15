Azul e dona da Gol fecham acordo para criar gigante na aviação

Companhias aéreas Azul e Gol anunciam parceria para formar gigante da aviação Crédito: Divulgação

A Azul Linhas Aéreas e o grupo Abra — holding que controla a Gol Linhas Aéreas — firmaram, nesta quarta-feira (15), um acordo que visa à união dos negócios no Brasil, criando uma gigante da aviação. O acordo foi estabelecido com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) não vinculante com a intenção de explorar uma combinação de seus negócios no Brasil.

Segundo o grupo Abra, o objetivo é melhorar a conectividade em todo o país por meio da expansão de voos nacionais, regionais e internacionais, melhorando a competitividade, os produtos e serviços e fortalecendo as conexões do país com o resto do mundo. A Gol não faz parte do MoU, destacou o Abra em comunicado. Caso o memorando seja cumprido, vai levar à fusão das companhias após a aprovação pelo Cade e Anac.

O acordo prevê que as redes e a frota da Gol e da Azul são complementares em quase 90% das rotas, sendo que cada empresa voa com aeronaves de diferentes tamanhos e atende a diferentes destinos. As partes esperam que uma combinação de negócios resulte em eficiências e reduções de custos, beneficiando diretamente os consumidores.

Após a conclusão dessa transação, espera-se que as empresas Gol e Azul mantenham suas marcas independentes e certificados operacionais, atendendo a mais de 200 destinos no Brasil e internacionalmente, com planos de expandir suas redes aéreas e conectividade e criar mais postos de trabalho.

“Temos o prazer de anunciar nossa intenção de explorar uma combinação dos negócios da Gol e da Azul para criar um player de aviação global mais competitivo e resiliente e aumentar a democratização do setor. Como parte da estratégia da Abra de fortalecer o mercado brasileiro, esta é uma oportunidade importante para intensificar ainda mais nossa presença no Brasil e fortalecer nossa rede global. Paralelamente, como Grupo Abra, continuamos a apoiar todo o trabalho que a administração da Gol e toda a equipe da Gol têm feito para a reestruturação bem-sucedida da Gol durante seu processo de Capítulo 11 e estamos entusiasmados com suas perspectivas de emergir como uma entidade autônoma bem capitalizada”, diz Manuel Irarrázaval, Chief Financial Officer (CFO) da Abra.

As partes concordaram com um princípio comercial, para garantir a capitalização adequada, de que qualquer combinação resultará em uma alavancagem líquida da entidade combinada que será comparável ou melhor do que a alavancagem líquida da Gol no momento da transação, após a consumação de seu plano de reorganização.

O fechamento da transação está sujeito ao acordo entre o Grupo Abra e a Azul sobre os termos econômicos da transação, à conclusão satisfatória da due diligence, à celebração de contratos definitivos, à obtenção de aprovações corporativas e regulatórias (inclusive das autoridades antitruste brasileiras), à satisfação das condições habituais de fechamento, à consumação do plano de reorganização do Capítulo 11 (recuperação judicial nos Estados Unidos) da Gol e ao recebimento pela Abra da contraprestação prevista no mesmo.