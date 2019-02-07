Home
Ministro do STF confirma validade da tabela de frete rodoviário

Fux atendeu a um pedido de suspensão feito pela AGU diante da quantidade de ações que proibiram a cobrança das multas nas instâncias inferiores e contrariaram a decisão do ministro