Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ministério da Economia arquiva processo contra Bradesco na Zelotes
Processo administrativo

Ministério da Economia arquiva processo contra Bradesco na Zelotes

Banco afirmou em comunicado que decisão veio pela inexistência de provas

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 10:24
Bradesco tem 40 agências bancárias no Espírito Santo Crédito: Google Earth
A corregedoria do Ministério da Economia decidiu arquivar o processo administrativo contra o Bradesco referente à Operação Zelotes, conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (3).
Segundo o ministério, não foram encontradas evidências contra o Bradesco.
O Bradesco informou, em comunicado enviado ao mercado nesta terça (4), que a decisão foi tomada após o reconhecimento da inexistência de prova de que o banco tenha prometido, oferecido ou dado, direta ou indiretamente, vantagem indevida aos agentes públicos envolvidos na operação.

Veja Também

Ex-ministro Guido Mantega vira réu na Operação Zelotes

Empresário é alvo de investigação em nova etapa da operação Zelotes

Justiça dispensa Lula de prestar depoimento em operação Zelotes

Procurada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não respondeu até a publicação desta reportagem.
Ainda segundo o banco, a decisão acolheu integralmente o relatório final da comissão que analisou o caso e o parecer da PGFN, entre outros.
O arquivamento do processo impede que novas intimações sejam levantadas contra o banco com base nos mesmos argumentos, segundo o consultor e coordenador tributário do Complexo Educacional Damásio de Jesus Caio Bartine.
A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015, com origem em uma denúncia anônima, para investigar um suposto esquema de sonegação fiscal para que multas de empresas fossem reduzidas ou anuladas no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Em maio de 2016, a Polícia Federal enviou relatório ao Ministério Público Federal no qual indiciava o então presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi (agora presidente do conselho administrativo do banco) e mais nove pessoas, todos acusados de negociar propina para beneficiar a instituição em processos na Receita Federal e no Carf que envolviam cerca de R$ 4 bilhões.
Em junho de 2017, no entanto, a Justiça arquivou a ação penal contra Trabuco por não ter encontrado provas contra ele. À época, o banco negou qualquer envolvimento nos crimes citados.
Procurado, o Bradesco não quis comentar sobre o recente arquivamento do processo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados