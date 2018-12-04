Justiça dispensa Lula de prestar depoimento em operação Zelotes

Ex-presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Justiça Federal aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ele ser dispensado de comparecer pessoalmente à audiência prevista para quinta-feira (06), em São Paulo. O pedido da defesa foi encaminhado no mês passado e deferido nesta terça-feira (04).

Neste dia estão previstos os depoimentos das testemunhas Antônio Palocci e João Bastista Gruginski, apontado como operador, durante as investigações da Operação Zelotes.

O ex-ministro Palocci prestará depoimento por videoconferência, enquanto Gruginski será ouvido presencialmente. Também serão ouvidas na quinta-feira as testemunhas de defesa Aloisio Masson, César Augusto Rabello Borges e Miguel João Jorge Filho.

A defesa também chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não há informações sobre seu comparecimento.

Na sexta-feira (07) estão previstos os depoimentos das seguintes testemunhas de defesa Luiz Antonio Rodrigues Elias, Ivo da Motta Azevedo Corrêa, Nelson Machado, Marcos Augustos Hernandes Vilarinho e Eduardo Garcia Ruiz. Todos serão ouvidos em São Paulo.

O juiz que conduz a ação penal na 10ª Vara Federal Vallisney de Souza Oliveira estará de férias durante os depoimentos, e a condução das audiências ficará a cargo do juiz federal substituto Ricardo Augusto Soares Leite.

ZELOTES

Operação Zelotes foi deflagrada em 2015 pela Polícia Federal para investigar a venda de medidas provisórias e supostas irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Federais (Carf), vinculado ao Ministério da Fazenda.