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Polícia Federal

Justiça dispensa Lula de prestar depoimento em operação Zelotes

Antônio Palocci e João Batista Gruginski prestarão depoimentos

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 20:58
Ex-presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Justiça Federal aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ele ser dispensado de comparecer pessoalmente à audiência prevista para quinta-feira (06), em São Paulo. O pedido da defesa foi encaminhado no mês passado e deferido nesta terça-feira (04).
Neste dia estão previstos os depoimentos das testemunhas Antônio Palocci e João Bastista Gruginski, apontado como operador, durante as investigações da Operação Zelotes.
O ex-ministro Palocci prestará depoimento por videoconferência, enquanto Gruginski será ouvido presencialmente. Também serão ouvidas na quinta-feira as testemunhas de defesa Aloisio Masson, César Augusto Rabello Borges e Miguel João Jorge Filho.
A defesa também chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não há informações sobre seu comparecimento. 
Na sexta-feira (07) estão previstos os depoimentos das seguintes testemunhas de defesa Luiz Antonio Rodrigues Elias, Ivo da Motta Azevedo Corrêa, Nelson Machado, Marcos Augustos Hernandes Vilarinho e Eduardo Garcia Ruiz. Todos serão ouvidos em São Paulo.
O juiz que conduz a ação penal na 10ª Vara Federal Vallisney de Souza Oliveira estará de férias durante os depoimentos, e a condução das audiências ficará a cargo do juiz federal substituto Ricardo Augusto Soares Leite.
ZELOTES
A Operação Zelotes foi deflagrada em 2015 pela Polícia Federal para investigar a venda de medidas provisórias e supostas irregularidades em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Federais (Carf), vinculado ao Ministério da Fazenda.
Segundo as investigações, houve uma intensa negociação envolvendo empresas e conselheiros do Carf no esforço de reduzir e até anular multas.

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