Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mansueto: seria atitude de risco muito elevado mudar teto dos gastos
Tesouro Nacional

Mansueto: seria atitude de risco muito elevado mudar teto dos gastos

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, também defendeu novamente a reversão de parte dos benefícios fiscais atuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 18:44

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 18:44

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, voltou a dizer que a coordenação da Casa Civil do programa de investimentos público Pró-Brasil não significa que o governo abrirá mão de cumprir o teto de gastos.
Congresso Nacional, em Brasília
Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil
"Não tem como o governo fazer isso gradualmente. Para abandonar o teto de gastos seria preciso mudar a Constituição. O governo teria então que chegar no Congresso e no mercado e admitir que não quer fazer ajuste fiscal pelo lado da despesa. Isso impactaria muito a curva de juros, seria uma atitude de risco muito elevado e ninguém do governo quer isso. A direção atual da política econômica continua", afirmou, em videoconferência organizada pelo banco BV.
Questionado sobre o espaço para novas desonerações tributárias, Mansueto defendeu novamente a reversão de parte dos benefícios fiscais atuais. "A tendência é reduzir os regimes especiais de tributação, e não aumentar", respondeu.
Sobre o diferimento do pagamento de tributos de abril a junho, o secretário lembrou que a medida prevê o pagamento de cerca de R$ 100 bilhões no segundo semestre.
"Se por algum motivo o pagamento não vier neste ano, virá no máximo em 2021. Mas não acredito numa mudança de composição ou em uma deterioração permanente da nossa base tributária", completou.

Veja Também

Dólar tem forte queda de 2,5% com realização de ganhos e fecha em R$ 5,51

Versão do Caixa Tem permite saque do auxílio de R$ 600 nas Lotéricas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados