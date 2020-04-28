Versão do Caixa Tem permite saque do auxílio de R$ 600 nas Lotéricas

Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

IOS. A Caixa lançou uma nova versão do aplicativo Caixa Tem para permitir que os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 possam pedir o saque do dinheiro nos caixas eletrônicos e também nas Lotéricas. A atualização está disponível para download nos aparelhos Android

Os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal que vão sacar o valor da conta digital da Caixa têm até duas horas para utilizar o código autorizador fornecido pelo aplicativo Caixa Tem. Passado este prazo, será preciso emitir um novo número para resgatar o dinheiro nas agências ou lotéricas. Nesta manhã, trabalhadores enfrentaram fila de mais de 5 horas para tentar pegar o dinheiro nas agências da capital paulista.

De acordo com a Caixa, para realizar o saque dos R$ 600, além de atualizar o aplicativo Caixa Tem, é preciso fazer o login, selecionar a opção "saque sem cartão" e informar o valor a ser retirado.

"O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui", afirma o banco.

Desde o lançamento do programa federal dedicado a auxiliar desempregados, trabalhadores informais e mães chefes de família durante a pandemia, o Caixa Tem é alvo de inúmeras reclamações dos beneficiários, que não conseguem pegar o valor porque o sistema fica "fora do ar".

A Caixa afirma que liberou uma atualização do Caixa Tem, com o objetivo de melhorar e destravar o funcionamento do aplicativo. A atualização já está disponível para download.

Pelo aplicativo, segundo o banco, continuam disponíveis as opções para pagamento de boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, e para transferências, entre outros serviços. Para estas operações não é necessária a emissão de um código validador.

O Caixa Tem é exclusivo para clientes da Poupança Social Digital. Os beneficiários do Bolsa Família, e quem já tem poupança na Caixa e é correntista de outros bancos não precisam baixar o aplicativo para receber o auxílio emergencial.

Veja como resgatar o benefício:

Acesse o aplicativo Caixa Tem com o seu CPF e senha numérica de 6 dígitos

Selecione a opção "Saque sem cartão", que será habilitada na data marcada para o resgate da grana

Informe o valor que deseja sacar

Como não há cartão para esta conta digital, será gerado um código autorizador para o saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. Anote o número O código terá validade de duas horas

No caixa eletrônico ou na lotérica, digite o código autorizador

Atenção! Será preciso informar o código autorizador emitido pelo aplicativo Caixa Tem para fazer o saque

Horário das agências:

Algumas unidades da Caixa estão com horário especial de funcionamento

Para sacar o auxílio emergencial não é necessário ir à agência durante o horário do expediente

Como o saque é feito no caixa eletrônico, é possível optar por horários alternativos e evitar filas

Cuidados para não se contaminar com o novo coronavírus:

1 - Não saia de casa sem máscara de proteção

Opte por máscaras descartáveis ou de tecido produzidas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde

Nunca coloque a mão diretamente na máscara

Use os elásticos ou as tiras de amarrar para colocá-la e tirá-la

Certifique-se que a máscara está cobrindo nariz e queixo

2 - Mantenha distância social

Se precisar espera na fila, procure ficar a mais de um metro e meio dos outros trabalhadores

Dentro das agências, respeite o controle de acesso estipulado pelo banco

Haverá sinalização no chão, determinando a distância adequada entre as pessoas na calçada da agência

3 - No caixa eletrônico

Após usar o caixa eletrônico, higienize as mãos com álcool em gel

Mantenha as mãos longe do rosto

4 - Quando chegar em casa

Limpe o celular, a bolsa e a carteira com álcool 70%