Por causa da guerra

Lula afirma que preço dos combustíveis 'deve subir em todos os países do mundo'

Presidente demonstrou preocupação com os efeitos da guerra no Irã sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:04

BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconheceu que o preço dos combustíveis "está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo". Lula demonstrou preocupação com a guerra no Irã e disse que "esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos".

A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9). O presidente sul-africano realiza visita de Estado nesta segunda (9) e foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã, tendo na sequência agenda que inclui almoço no Itamaraty e encontros no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Expus ao presidente Ramaphosa minha profunda preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio, que representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacional, com impactos humanitários e econômicos de grande alcance. Esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos", declarou Lula.

Lula defendeu diálogo e diplomacia para o fim do conflito no Irã Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Segundo o presidente brasileiro, "são os mais vulneráveis que sofrem o impacto mais severo dessas crises".

Lula defendeu que "o diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura".

"É importante lembrar que, por causa da guerra no Irã, o preço do combustível já está subindo em quase todo o mundo. O preço do petróleo está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo", afirmou o presidente da República.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta