Lula afirma que preço dos combustíveis 'deve subir em todos os países do mundo'

Presidente demonstrou preocupação com os efeitos da guerra no Irã sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos

Gabriel Hirabahasi

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:04

BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconheceu que o preço dos combustíveis "está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo". Lula demonstrou preocupação com a guerra no Irã e disse que "esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos".

A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9). O presidente sul-africano realiza visita de Estado nesta segunda (9) e foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã, tendo na sequência agenda que inclui almoço no Itamaraty e encontros no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Expus ao presidente Ramaphosa minha profunda preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio, que representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacional, com impactos humanitários e econômicos de grande alcance. Esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos", declarou Lula.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula defendeu diálogo e diplomacia para o fim do conflito no Irã Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Segundo o presidente brasileiro, "são os mais vulneráveis que sofrem o impacto mais severo dessas crises".

Lula defendeu que "o diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura".

"É importante lembrar que, por causa da guerra no Irã, o preço do combustível já está subindo em quase todo o mundo. O preço do petróleo está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo", afirmou o presidente da República.

