Home
>
Economia (BR)
>
Justiça libera R$ 7,2 bilhões para pagar atrasados do INSS

Justiça libera R$ 7,2 bilhões para pagar atrasados do INSS

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou nesta quinta-feira (21) a verba para quitar os precatórios e as RPVs (Requisições de Pequeno Valor)