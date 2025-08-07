Home
Internet da Vivo apresentou instabilidade na última quarta (6)

Os serviços de telefonia móvel e banda larga da Vivo ficaram fora do ar. Capixabas, reportando instabilidade no atendimento

GABRIELA CECCHIN

Agência FolhaPress

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:09

Queda do sinal da Vivo atingiu diversas cidades brasileiras, incluindo Vitória Crédito: Reprodução

Os serviços de telefonia móvel e banda larga da Vivo ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (6), com uma série de clientes reportando instabilidade no atendimento. O Downdetector, portal que monitora o funcionamento de outros sites e aplicativos, registrou pico de reclamações às 15h40, quando mais de 11 mil notificações foram realizadas na plataforma. Os principais problemas relatados envolviam internet fixa, com 77% das queixas, internet móvel (17%) e telefonia móvel (6%).

Em nota, a Vivo reconheceu que alguns clientes tiveram dificuldades na utilização da internet fixa e móvel e que o problema durou pouco tempo.

Vivo em Vitoria-ES fora [do ar]. Nem o 10315 atendem.

Marlon de Paula

Capíxaba, no site Downdetector

"Imediatamente, equipes atuaram para identificar e resolver a intermitência sistêmica pontual e os serviços foram normalizados", explicou a companhia.

Nas redes sociais, usuários disseram que a internet ficava "caindo e voltando". Outros relataram que conseguiam acessar alguns sites, mas outros não, como o Google ou jogos online. Além disso, afirmam que tentaram contatar a central telefônica de suas regiões, mas que não foram atendidos.

Alguns usuários que fizeram postagens de reclamação com a Vivo receberam mensagens de resposta da companhia explicando a instabilidade na região.

