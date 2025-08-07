Internet da Vivo apresentou instabilidade na última quarta (6)

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:09
Os serviços de telefonia móvel e banda larga da Vivo ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (6), com uma série de clientes reportando instabilidade no atendimento. O Downdetector, portal que monitora o funcionamento de outros sites e aplicativos, registrou pico de reclamações às 15h40, quando mais de 11 mil notificações foram realizadas na plataforma. Os principais problemas relatados envolviam internet fixa, com 77% das queixas, internet móvel (17%) e telefonia móvel (6%).
Em nota, a Vivo reconheceu que alguns clientes tiveram dificuldades na utilização da internet fixa e móvel e que o problema durou pouco tempo.
"Imediatamente, equipes atuaram para identificar e resolver a intermitência sistêmica pontual e os serviços foram normalizados", explicou a companhia.
Nas redes sociais, usuários disseram que a internet ficava "caindo e voltando". Outros relataram que conseguiam acessar alguns sites, mas outros não, como o Google ou jogos online. Além disso, afirmam que tentaram contatar a central telefônica de suas regiões, mas que não foram atendidos.
Alguns usuários que fizeram postagens de reclamação com a Vivo receberam mensagens de resposta da companhia explicando a instabilidade na região.
