“Impacto fiscal foi o possível”, diz Guedes sobre Previdência

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows

A economia de R$ 800 bilhões nos próximos dez anos com a reforma da Previdência foi "a possível", disse há pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele visitou o Plenário do Senado pouco antes de o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) proclamar o resultado da votação do texto principal da proposta de emenda à Constituição (PEC).

“O impacto fiscal foi o que era possível. Estamos muito felizes com o resultado. E estamos a caminho das próximas reformas”, disse Guedes rapidamente antes de deixar o Congresso.

Depois de três horas de debate e encaminhamentos, o texto base da PEC foi aprovado por 60 votos a 19. Agora, os senadores votam o primeiro dos quatro destaques à proposta.