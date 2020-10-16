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Nova CPMF

Guedes: 'Enquanto não vierem com solução melhor, prefiro esse imposto de merda'

Um dia após dizer que podia desistir de novo tributo, ministro da Economia afirmou nesta sexta-feira (16) que não abandonou a ideia de criar um imposto sobre transações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 20:44

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 20:44

O ministro Paulo Guedes (Economia) confirmou nesta sexta-feira (16) que não abandonou a ideia de criar um imposto sobre transações. Ele disse que, enquanto não houver solução para desonerar a folha, prefere "esse imposto de merda".
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que imposto é solução para desonerar folha Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
"Temos que desonerar o custo do trabalho. Enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro esse imposto de merda", afirmou em evento virtual promovido pela XP.
A declaração é dada um dia depois de o ministro dizer que poderia desistir da ideia. Mas, conforme mostrou a Folha, a ideia continua viva nos planos do ministro e da equipe econômica.

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Segundo ele, só está sendo planejado esse imposto para substituir aqueles aplicados sobre os salários que as empresas pagam a empregados.
"Por que você acha que estamos pensando nessa coisa de merda? Você acha que liberais gostam de criar impostos? De maneira alguma. Só tem uma maneira razoável de pensar, é porque existe um pior funcionando hoje", disse.

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