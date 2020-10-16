Guedes: 'Enquanto não vierem com solução melhor, prefiro esse imposto de merda'

O ministro Paulo Guedes (Economia) confirmou nesta sexta-feira (16) que não abandonou a ideia de criar um imposto sobre transações. Ele disse que, enquanto não houver solução para desonerar a folha, prefere "esse imposto de merda".

Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que imposto é solução para desonerar folha Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

"Temos que desonerar o custo do trabalho. Enquanto as pessoas não vierem com uma solução melhor, eu prefiro esse imposto de merda", afirmou em evento virtual promovido pela XP.

Segundo ele, só está sendo planejado esse imposto para substituir aqueles aplicados sobre os salários que as empresas pagam a empregados.