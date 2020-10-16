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Renda Cidadã

'Melhor manter Bolsa Família que fazer movimento louco', diz Guedes

Ministro da Economia afirmou que governo vai honrar o compromisso de respeitar o teto de gastos, mesmo que seja necessário abortar novo programa social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 20:29

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 20:29

Data: 14/03/2019 - Cartão do Bolsa Família - Editoria: Cidades - Foto: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DIVULGAÇÃO - GZ
Cartão do Bolsa Família: proposta do governo é criar novo programa, mais amplo, mas fonte de recursos é dúvida Crédito: Ministério do Desenvolvimento Social/Divulgação
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (16,) que o governo vai honrar o compromisso de limitar os gastos públicos abaixo do teto, mesmo que seja necessário abortar o novo programa social, o Renda Cidadã.
Ao participar de live da XP, Guedes afirmou que é preferível manter o Bolsa Família como está - ou seja, sem a ampliação desejada no Renda Cidadã - do que realizar algum movimento que não tenha sustentabilidade fiscal.
"Se não conseguirmos encontrar espaço para fazer um programa melhor, vamos voltar ao Bolsa Família. É melhor voltar ao Bolsa Família do que tentar fazer um movimento louco e insustentável", afirmou.

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O ministro disse que o governo não vai ser populista e garantiu que o programa de renda mínima será fiscalmente sustentável, dentro da regra do teto de gastos. "Não tem truque", afirmou Guedes. Ele salientou que maiores transferências de renda poderiam ser viabilizadas com cortes em subsídios e deduções de classes de renda mais alta. "Não tem nenhuma discussão sobre o teto (dos gastos)", disse Guedes.

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