Guedes apresenta à PGR documentos para se defender sobre offshore

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Isac Nóbrega/PR

De acordo com a documentação apresentada pela defesa, Guedes está afastado da administração da empresa desde dezembro de 2018, antes de assumir função pública.

Com essa petição, seus advogados, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, tentaram se antecipar a um eventual pedido de explicações da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a defesa diz que o ministro não teve, em hipótese alguma, "seus investimentos beneficiados em razão do cargo que ocupa".