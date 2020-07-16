Governo publica Nova Lei do Saneamento e vetos

Ao todo, 18 dispositivos foram vetados. Na quarta-feira (15), o governo chegou a divulgar três dos vetos impostos à lei durante entrevista coletiva à imprensa realizada no início da tarde. À noite, o Planalto detalhou outros trechos rejeitados.

A nova lei do setor abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração dos serviços de saneamento e, dentre outros pontos, prevê metas de universalização para a oferta de esgoto tratado e água potável no país.