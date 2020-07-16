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Atualização

Governo publica Nova Lei do Saneamento e vetos

A nova lei do setor abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração dos serviços de saneamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 11:56

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 11:56

Saneamento descentralizado será pauta de Bancada Ativista em 2020
Diário Oficial da União (DOU) atualiza o marco legal do saneamento básico no país  Crédito: Pixabay
O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16) publica a Lei 14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico no país e foi sancionada nesta quarta (15) pelo presidente Jair Bolsonaro com vetos. Um deles - o que barrou o trecho que garantia a renovação dos contratos das empresas estaduais do setor por mais 30 anos - abriu uma nova crise do governo com o Poder Legislativo e governadores criada pela própria Presidência.
Ao todo, 18 dispositivos foram vetados. Na quarta-feira (15), o governo chegou a divulgar três dos vetos impostos à lei durante entrevista coletiva à imprensa realizada no início da tarde. À noite, o Planalto detalhou outros trechos rejeitados.
A nova lei do setor abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração dos serviços de saneamento e, dentre outros pontos, prevê metas de universalização para a oferta de esgoto tratado e água potável no país.

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