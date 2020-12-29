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Combate à pandemia

Governo prorroga tarifa zero para importação de produtos contra Covid-19

A medida foi prolongada até 30 de junho de 2021, a fim de aumentar a oferta e reduzir custos de bens destinados ao tratamento da doença.

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 15:14
Vacinas contra a Covid-19 já foram aprovadas em outros países, como Reino Unido
A isenção vale para 298 produtos, entre medicamentos, insumos, testes para detecção do vírus e vacinas. Crédito: Freepik
A Camex (Câmara de Comércio Exterior) prorrogou a isenção tarifária para importação de remédios e insumos contra a Covid-19. A decisão foi publicada nesta terça-feira (29).
A validade da tarifa zero, que se encerraria no fim deste mês, foi estendida até 30 de junho de 2021.
De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo da medida é aumentar a oferta e reduzir os custos de bens destinados a combater a pandemia do novo coronavírus.
A isenção vale para 298 produtos, entre medicamentos, insumos, testes para detecção do vírus e vacinas.
Outro trecho da medida determina que órgãos responsáveis por licenciamento, controle e fiscalização da compra desses itens adotem tratamento prioritário para a liberação das mercadorias.
Até o momento, o Brasil não iniciou o programa de vacinação contra o coronavírus. Na América Latina, a Costa Rica, o México e o Chile iniciaram suas campanhas de vacinação no último dia 24 de dezembro.
Nesta terça-feira (29), funcionários do sistema de saúde da Argentina começaram a receber doses da vacina russa Sputnik V em diversos hospitais do país.
Além desses países, Peru e Equador também firmaram acordos com a fabricante norte-americana para compra da vacina, totalizando cerca de 60 milhões de doses para os cinco países.
No Brasil, o plano do governo federal, lançado no meio de dezembro, já sofreu pelo menos quatro mudanças quanto à data de início: dezembro, janeiro, fevereiro e março foram sugeridos como meses de início da vacinação.

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