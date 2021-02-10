Governo estuda imposto temporário para bancar novo auxílio emergencial

Fila para saque do auxílio emergencial Crédito: Carlos Alberto Silva



O governo federal estuda a criação de um "imposto emergencial e temporário" com o objetivo de arrecadar recursos para a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial . A ideia também vem sendo discutida com parlamentares da base para dar fôlego ao pagamento do benefício. A informação é do Estadão

A expectativa é ter um esboço do modelo de uma segunda fase do auxílio na primeira semana após o carnaval, segundo apurou o Estadão/Broadcast. A ideia do novo imposto é uma entre diversas propostas discutidas. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro já se colocou contra a criação de um novo tributo e há resistência no Congresso à esse respeito.

O novo imposto seria uma forma de o governo aumentar a arrecadação para retomar o auxílio emergencial. É que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige o cumprimento da meta de resultado primário, definida pela diferença entre o que o governo arrecada com impostos e tributos e o que banca de despesas, sem contar o gasto com os juros da dívida.

Mesmo que as despesas para o pagamento do auxílio fiquem fora do limite do teto de gasto, a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação, o governo teria que arrumar a compensação em aumento de arrecadação ou corte de despesas. Outra saída seria mudar a meta fiscal, que prevê um rombo de R$ 247,1 bilhões.