Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes, sobre possível valor de R$ 200 do auxílio: não sou eu quem decide
Declaração

Guedes, sobre possível valor de R$ 200 do auxílio: não sou eu quem decide

O comentário foi feito por Guedes após um pronunciamento, na Câmara dos Deputados, sobre o projeto de autonomia do Banco Central

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 08:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 08:03
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não é ele quem define o valor do novo auxílio emergencial Crédito: Marcos Correa/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (8), que não é ele quem define o valor do novo auxílio emergencial, que está em discussão no Congresso. Questionado sobre o valor de R$ 200, que vem circulando em Brasília, ele disse: "Não sou eu (quem decide). Isso é todo mundo junto".
O comentário foi feito por Guedes após um pronunciamento, na Câmara dos Deputados, sobre o projeto de autonomia do Banco Central. Guedes esteve reunido no início da noite com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o relator da proposta na Casa, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). A expectativa é de que o projeto, já aprovado no Senado, seja votado na Câmara até quarta-feira.
Sobre o auxílio emergencial, Guedes afirmou ainda que a questão é "mais difícil". Segundo ele, o governo está conversando sobre o assunto, mas é preciso ter o compromisso com a responsabilidade fiscal.

Veja Também

"Eu acho que vai ter prorrogação do auxílio emergencial", diz Bolsonaro

Bolsonaro diz estar "negociando" auxílio com Guedes, Onyx e Marinho

Auxílio não pode estar condicionado a aperto fiscal, diz Pacheco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados