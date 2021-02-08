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Auxílio emergencial

Bolsonaro diz estar "negociando" auxílio com Guedes, Onyx e Marinho

Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro ponderou que o Brasil está no limite do endividamento e que é necessário se preocupar com isso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR
presidente da República, Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (08) que está "negociando" com os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um auxílio financeiro para a população brasileira, que está "em situação bastante complicada".
Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro ponderou que o Brasil está no limite do endividamento e que é necessário se preocupar com isso.
"Temos um cuidado muito grande com investidores, mercado e contratos, que devem ser respeitados. Não podemos quebrar nada disso, ou não teremos como garantir que Brasil será diferente lá na frente", completou o presidente.
Ele disse ainda que o País vive uma pandemia que deu uma "desajustada" na Economia e que há dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego.
"Vida e economia têm de andar juntos, são questões importantes que devem ser tratadas concomitantemente", acrescentou Bolsonaro "Quem vai tirar o Brasil da situação que se encontra somos todos nós aqui; vamos buscando cada vez mais soluções e atenuar a vida difícil que se encontra grande parte dos brasileiros."

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