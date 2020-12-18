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Auxílio emergencial

Fim prematuro do auxílio pode prejudicar recuperação do Brasil, diz FMI

Segundo Kristalina Georgieva, diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional),  a extinção pode gerar obstáculos à recuperação econômica e aumento da desigualdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:43

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:43

Economia, crise e desenvolvimento
Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik
O fim prematuro do auxílio emergencial pode significar obstáculos à recuperação econômica, aumento da desigualdade e fazer com que o Brasil alcance a marca total de 24 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. As estimativas são de Kristalina Georgieva, diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), ao falar sobre o benefício de R$ 300 pago pelo governo Jair Bolsonaro para aliviar famílias pobres do impacto da pandemia.
O presidente brasileiro disse que não vai estender o auxílio para além de 31 de dezembro, mas Kristalina alerta que "cortar essa corda de salvamento" cedo demais pode ser perigoso. A economista defende que países que ainda têm espaço fiscal devem utilizá-lo para acelerar a recuperação econômica, mas, no caso do Brasil, diz que essa margem é limitada e que as autoridades precisam se comprometer com o teto fiscal ao mesmo tempo em que protegem a população mais vulnerável.
Kristalina conversou com a Folha de S.Paulo, El País (Espanha) e Excélsior (México) na última terça-feira (15), após evento para debater a crise na América Latina -a região concentra 8% da população mundial e é uma das mais atingidas pela pandemia, com 20% dos casos e 30% das mortes por Covid-19.
Segundo Kristalina, o início da vacinação em países como EUA e Reino Unido ainda em 2020 é "boa notícia", mas o cenário global não vai melhorar de forma instantânea, principalmente se houver atrasos em nações que ainda não têm um plano de imunização nacional detalhado, como é o caso do Brasil. "Infelizmente, temos que reconhecer que, se a vacinação for retida em algumas partes do mundo, isso trará mais irregularidades na recuperação econômica."

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