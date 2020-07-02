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Nova direção

Fiat tem primeira mulher no comando de uma fábrica no Brasil

A engenheira pernambucana Juliana Coelho substituirá o italiano Pierluigi Astorino, que vai assumir o cargo de diretor de manufatura do grupo América Latina.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:40

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:40

Juliana Coelho, nova Plant Manager do Polo Automotivo Jeep, em Goiana (PE)
Juliana Coelho, nova Plant Manager do Polo Automotivo Jeep, em Goiana (PE) Crédito: Divulgação
Aos 31 anos, a engenheira pernambucana Juliana Coelho vai assumir o comando da fábrica da FCA Fiat Chrysler, em Goiana (PE), chamada de Polo Automotivo Jeep. É a primeira mulher a ocupar esse cargo no grupo na América Latina.
A fábrica, inaugurada em 2015, é considerada uma das mais modernas da FCA no mundo. Produz atualmente os utilitários-esportivos Renegade e Compass, da Jeep, e picape Fiat Toro.
Juliana substituirá o também engenheiro italiano Pierluigi Astorino, de 38 anos, que vai assumir o cargo de diretor de manufatura do grupo América Latina.
Ela fez parte do primeiro time de funcionários da Jeep e, desde então, vem construindo carreira ascendente na empresa. Já exerceu os cargos de supervisora e gerente da área de pintura e gerente do setor de montagem de veículos. Mais recentemente chefiou a área de VLM, responsável por novos desenvolvimentos na manufatura para a América Latina na fábrica de Betim (MG).

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"Cresci com o DNA Jeep e essa experiência no Vehicle Line Manufacturing me deu a oportunidade de entender melhor a região da América Latina, de adquirir uma bagagem interessante para essa nova etapa", diz Juliana. "Estou feliz em estrear esse novo ciclo na FCA, é um desafio e eu gosto de desafios".
Segundo a FCA, Juliana se destacou pelo conhecimento técnico e pela habilidade de liderar equipes. Agora, ela terá como missão dar continuidade ao trabalho de aperfeiçoar a produção da Jeep, que em 2019 conquistou a certificação Prata do World Class Manufacturing, se tornando a planta que alcançou esse nível em menor tempo de operação na América Latina.
"Vamos continuar evoluindo dando ênfase ao desenvolvimento de produtos, a contínua melhoria de processos e investindo nas nossas pessoas, sem dúvida um dos principais diferenciais da Jeep", afirma a engenheira.

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