Falha no site da Centauro deixa dados de usuários expostos

O site da Centauro chegou a ficar fora do ar após o bug. Por volta das 18h30, a falha já estava corrigida e não era mais possível acessar outras contas com o procedimento descrito nas redes sociais

Publicado em 4 de julho de 2025 às 08:35

Dados de usuários da Centauro ficaram expostos nas redes Crédito: Divulgação/Centauro

Uma falha de segurança no site da Centauro durante a tarde desta quinta (3) deixou expostas informações de clientes com cadastro na plataforma da varejista. Segundo relatos nas redes sociais, com dados básicos de login como CPF, CNPJ ou email, qualquer pessoa conseguia acessar a conta de um terceiro utilizando uma senha aleatória e visualizar informações privadas do usuário original, como dados de cartão de crédito, meios de pagamento, histórico de compras e endereços. >

O assunto movimentou o X (antigo Twitter) ao longo da tarde. Diversos usuários aconselharam pessoas com contas criadas na plataforma a retirarem do ar informações como endereço e cartões cadastrados para compras online. O site da Centauro chegou a ficar fora do ar após o bug. Por volta das 18h30, a falha já estava corrigida e não era mais possível acessar outras contas com o procedimento descrito nas redes sociais.>

Em nota à Folha de S.Paulo, o Grupo SBF, controlador da Centauro, confirmou a instabilidade em seu site e app ao longo do dia e afirmou já ter concluído as correções necessárias para o regular restabelecimento de sua operação. "Reafirmamos nosso compromisso com as melhores práticas em privacidade e segurança da informação, sempre buscando um ambiente seguro e confiável aos nossos colaboradores, clientes e parceiros", disse a companhia.>

CEO da holding de cibersegurança Grupo FS Security, que está por trás da Exa, Alberto Leite questiona a legislação aplicada às empresas em torno da proteção de dados em casos de falhas como essa. "Hoje, com o regulamento da CVM [Comissão de Valores Mobiliários], a Centauro não precisa fazer nada, nem informar a dimensão do ataque, nem o prejuízo. Basta registrar um boletim de ocorrência na polícia, mas não tem transparência alguma", disse Leite.>

