Esse é o barulho do raio que caiu em abril, diz Guedes sobre queda do PIB

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou rapidamente com a imprensa após anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro da prorrogação do auxilio Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No segundo trimestre, a economia brasileira registrou uma retração inédita de 9,7% na comparação com os três meses anteriores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

"Isso é lá atrás. Isso é um impacto de lá atrás. Nós estamos decolando em V", disse o ministro ao ser questionado pela Folha de S.Paulo. "Esse é o barulho do raio que caiu em abril", acrescentou.

O ministro falou rapidamente com a imprensa após anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) da prorrogação do auxilio moradia por mais quatro meses. Perguntado, o presidente se recusou a comentar a queda da atividade econômica.

O segundo trimestre foi o período mais intenso dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, como mostraram também dados de outros países.

A expectativa é que a economia tenha voltado a crescer no terceiro trimestre, mas há dúvidas sobre o ritmo de recuperação, principalmente por causa das sequelas no mercado de trabalho e da situação fiscal do país.

Em relação ao mesmo período de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996, segundo o IBGE.