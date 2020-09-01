Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Esse é o barulho do raio que caiu em abril, diz Guedes sobre queda do PIB
Comparação

Esse é o barulho do raio que caiu em abril, diz Guedes sobre queda do PIB

No segundo trimestre, a economia brasileira registrou uma retração inédita de 9,7% na comparação com os três meses anteriores, segundo dados do IBGE

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 11:11
Ministro da Economia Paulo Guedes Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou rapidamente com a imprensa após anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro da prorrogação do auxilio Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou nesta terça-feira (1) a queda do Produto Interno Bruto (PIB) ao "barulho de um raio" que caiu no passado.
No segundo trimestre, a economia brasileira registrou uma retração inédita de 9,7% na comparação com os três meses anteriores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
"Isso é lá atrás. Isso é um impacto de lá atrás. Nós estamos decolando em V", disse o ministro ao ser questionado pela Folha de S.Paulo. "Esse é o barulho do raio que caiu em abril", acrescentou.
O ministro falou rapidamente com a imprensa após anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) da prorrogação do auxilio moradia por mais quatro meses. Perguntado, o presidente se recusou a comentar a queda da atividade econômica.

Veja Também

PIB do Brasil tem queda recorde de 9,7% e confirma recessão da Covid-19

O segundo trimestre foi o período mais intenso dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, como mostraram também dados de outros países.
A expectativa é que a economia tenha voltado a crescer no terceiro trimestre, mas há dúvidas sobre o ritmo de recuperação, principalmente por causa das sequelas no mercado de trabalho e da situação fiscal do país.
Em relação ao mesmo período de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996, segundo o IBGE.
O IBGE também revisou o resultado do primeiro trimestre de uma queda de 1,5% para retração de 2,5%.

Veja Também

Orçamento turbina os recursos do Bolsa Família para governo lançar Renda Brasil

Bolsonaro pode dar mais 90 dias de cota para etanol americano no Brasil

Guedes informa a aliados que auxílio emergencial será de 4 parcelas de R$ 300

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados