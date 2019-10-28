Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Economistas estimam taxa de juros de 4,5% até o final do ano
Projeção

Economistas estimam taxa de juros de 4,5% até o final do ano

Segundo Boletim Focus, a expectativa é de que a Selic tenha nova redução na reunião do Copom ainda nesta semana

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 12:24
Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação
À espera da reunião de política monetária do Banco Central, nesta semana, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2019, mas alteraram a perspectiva para 2020.
O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 28, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 4,50% ao ano. Há um mês, estava em 4,75%. Já a projeção para a Selic no fim de 2020 foi de 4,75% para 4,50% ao ano, ante 5,00% de quatro semanas atrás. No caso de 2021, a projeção passou de 6,50% para 6,38%, ante 6,50% de um mês antes.

Veja Também

Veja onde investir e como blindar o dinheiro da baixa rentabilidade

A projeção para a Selic no fim de 2022 foi de 7,00% para 6,50%, ante 7,00% de quatro semanas antes. Em setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 6,00% para 5,50% ao ano. Foi o segundo recuo consecutivo da taxa básica.
No comunicado sobre a decisão, o BC avaliou que o cenário externo, apesar de incerto, está favorável para países emergentes. Além disso, reconheceu avanços nas reformas econômicas e divulgou projeções comportadas de inflação para 2019 e 2020.
Neste contexto, a instituição também indicou que pode promover novos cortes na Selic. Estas mensagens foram reforçadas pela ata do encontro e pelo Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Veja Também

Mercado financeiro estima queda de inflação e Selic até o fim de 2019

No grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a mediana da taxa básica em 2019 seguiu em 4,50% ao ano, ante 4,75% de um mês antes.
No caso de 2020, foi de 4,25% para 4,00% ao ano, ante 4,50% de quatro semanas atrás. A projeção para o fim de 2021 no Top 5 permaneceu em 6,50%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2022, a projeção do Top 5 seguiu em 6,50% ao ano, igual a um mês antes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados