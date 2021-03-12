Destravando reformas, país será maior fronteira de investimentos, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a pauta de reformas foi destravada com o novo comando do Congresso Nacional, eleito este ano, e que o Legislativo está se mostrando reformista. "Tivemos aprovações de importantes reformas em intervalo de semanas. Destravando a pauta de reformas, o Brasil será a maior fronteira de investimentos do ano de 2021", afirmou

Guedes participa de evento virtual organizado pelo site Jota.

Depois da alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, o ministro disse que é preciso sinalizar claramente que o aumento de preços não será "permanente e generalizado". "Você sinaliza que aumento de preços é provisório com a independência do Banco Central", completou.

Ele disse que a guinada para a "centro-direita" no Congresso Nacional é reflexo das eleições de 2020, quando o PT e outros países da esquerda perderam muitas prefeituras.