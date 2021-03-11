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Ministério da Economia

Governo está renovando o Pronampe e o Benefício Emergencial, diz Guedes

Segundo o ministro, ao invés de dar R$ 1 mil no seguro desemprego por quatro meses, o governo pode dar R$ 500 para segurar o emprego por até 11 meses

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:44
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O  ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está renovando o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que emprestou mais de R$ 37 bilhões com garantia do Tesouro no ano passado, e o Benefício Emergencial (BEM), programa que permitiu a suspensão e redução de contratos de trabalho e, segundo o governo, ajudou a preservar 11 milhões de empregos.
Guedes falou ainda da criação de um "seguro emprego".
Segundo o ministro, ao invés de dar R$ 1 mil para pessoas que ficaram desempregadas no seguro desemprego por quatro meses, o governo pode dar R$ 500 para segurar o emprego por até 11 meses
"O presidente (Jair Bolsonaro) deve anunciar novas medidas para frente", afirmou Guedes, em participação em audiência na Frente Parlamentar da Micro e Pequena empresa.

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