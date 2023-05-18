Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Desemprego sobe em 15 Estados e no DF no 1° trimestre, mostra IBGE
Mercado de trabalho

Desemprego sobe em 15 Estados e no DF no 1° trimestre, mostra IBGE

Desocupação costuma crescer no início de ano com impacto sazonal; no Brasil, taxa foi de 8,8%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2023 às 12:13

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 12:13

RIO DE JANEIRO, RJ - A taxa de desemprego subiu em 16 unidades da federação no primeiro trimestre de 2023, informou nesta quinta-feira (18) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Nos outros 11 Estados, o indicador ficou estável, sem variações estatísticas consideráveis, em relação ao quarto trimestre de 2022.
Carteira de trabalho digital.
Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na média do Brasil, o desemprego subiu para 8,8% no primeiro trimestre, após marcar 7,9% nos três meses imediatamente anteriores. Apesar do avanço, o nível é o menor para o primeiro trimestre desde 2015 (8%).
Na mesma base de comparação, o desemprego cresceu nas cinco grandes regiões do país. O destaque foi o Nordeste, onde a taxa aumentou 1,4 ponto percentual, chegando a 12,2%.
Os dados integram a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua. O levantamento analisa tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal.
O IBGE ponderou que, historicamente, o início de ano registra aumento da desocupação. A busca por vagas de emprego costuma ser impulsionada por fatores como o término dos contratos temporários de final de ano.

Veja Também

IBGE: país tem 2,2 milhões de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

Conforme Alessandra Brito, analista da pesquisa do IBGE, os números sinalizam esse impacto em 2023. "Após um ano de 2022 de recuperação do mercado de trabalho pós-pandemia, em 2023, parece que o movimento sazonal de aumento da desocupação no começo do ano está voltando ao padrão da série histórica", disse Brito.
Economistas avaliam que a retomada do emprego tende a perder velocidade neste ano. A projeção está associada ao cenário de desaceleração da atividade econômica em meio ao contexto de juros elevados.
O Nordeste (12,2%) seguiu com a maior taxa de desocupação entre as regiões no primeiro trimestre, enquanto o Sul (5%) teve a menor. Centro-Oeste (7%), Sudeste (8,6%) e Norte (9,1%) completam a lista.
Das dez unidades da federação com desemprego mais elevado, 7 são Estados da região Nordeste. Destacam-se Bahia (14,4%) e Pernambuco (14,1%), que têm as maiores taxas do país. As menores foram registradas por Rondônia (3,2%), Santa Catarina (3,8%) e Mato Grosso (4,5%).
Para Brito, a diferença entre os Estados pode ser associada aos níveis de informalidade. "Bahia e Pernambuco, bem como a Região Nordeste como um todo, têm um peso maior de trabalho informal (emprego sem carteira e conta própria sem CNPJ), o que torna a inserção no mercado de trabalho mais volátil, podendo gerar pressão de procura por trabalho", diz a analista do IBGE.
Todos os Estados do Norte e do Nordeste mostraram taxas de informalidade superiores à média nacional (39%), segundo o instituto. Os maiores percentuais foram registrados por Pará (59,6%), Amazonas (57,2%) e Maranhão (56,5%).
Por outro lado, as menores taxas de informalidade do país foram estimadas em Santa Catarina (26,1%), Distrito Federal (30,3%) e São Paulo (30,6%).

Veja Também

Senac abre curso na área de TI exclusivo para mulheres no ES

A pesquisa do IBGE ainda detalha o perfil das pessoas mais atingidas pelo desemprego no Brasil. Segundo o IBGE, a desocupação segue mais elevada para mulheres e pessoas pretas e pardas.
No primeiro trimestre, a taxa de desemprego foi estimada em 10,8% para as mulheres e em 7,2% para homens. A diferença se mantém em todas as regiões.
No recorte de cor ou raça, a desocupação dos brancos (6,8%) segue abaixo da média nacional (8,8%), enquanto a dos pretos (11,3%) e a dos pardos (10,1%) ficam acima.
"A maior taxa de desocupação entre mulheres e entre pessoas de cor preta e parda é um padrão estrutural do Brasil, que a pesquisa acaba refletindo. Essas populações também estão sobrerrepresentadas na informalidade, se comparadas aos homens e às pessoas de cor branca", afirmou Brito.
TAXA DE DESEMPREGO, EM %

Veja Também

Por 'carro popular' até R$ 60 mil, governo quer ajuda dos Estados

Câmara aprova regime de urgência para projeto do arcabouço fiscal

Novo piso da enfermagem passa a valer para 30 mil profissionais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Ibge Mercado de trabalho Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados