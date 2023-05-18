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Desemprego de longa duração

IBGE: país tem 2,2 milhões de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

Dados do Pnad Contínua são do primeiro trimestre de 2023; considerando os que estão em busca de emprego há menos de um ano, número sobe para 3,2 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2023 às 11:39

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:39

No primeiro trimestre de 2023, o país tinha 2,241 milhões de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 3,220 milhões.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta quinta-feira (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos Crédito: Agência Brasil
Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 35,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.
Outras 979 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 36,7% menos indivíduos nessa situação ante o primeiro trimestre de 2022.
No primeiro trimestre de 2023, 4,242 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 13,1% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,970 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, 4,4% menos indivíduos nessa categoria de desemprego do que no primeiro trimestre de 2022.

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