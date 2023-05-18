IBGE: país tem 2,2 milhões de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 35,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Outras 979 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 36,7% menos indivíduos nessa situação ante o primeiro trimestre de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, 4,242 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 13,1% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,970 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, 4,4% menos indivíduos nessa categoria de desemprego do que no primeiro trimestre de 2022.