Epa e Mineirão selecionam 203 trabalhadores no ES

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego Crédito: Mineirão / Divulgação

A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão, vai selecionar 203 trabalhadores para atuar nas lojas da rede nos municípios da Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Viana. Todas as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (pcd).

Para selecionar os profissionais, a empresa vai realizar duas ações, entre 8 e 12 horas. É necessário levar o RG e o CPF.

Nesta quinta-feira, dia 18 de maio, o atendimento será feito na unidade do Masterplace Mall, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2.150, Barro Vermelho, Vitória.

Já na sexta-feira, dia 19 de maio, será a vez de atender os candidatos no Mineirão Atacarejo do Shopping Moxuara, que funciona na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica.

Não é necessário ter experiência nas funções. As oportunidades são para cargos como:

Açougueiro

Padeiro

Confeiteiro

Repositor de mercadoria

Operador de caixa

Fiscal de loja, entre outras.

Além dos salários, os trabalhadores recebem alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.