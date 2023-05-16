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Grande Vitória

Epa e Mineirão selecionam 203 trabalhadores no ES

Para selecionar os profissionais, a empresa vai realizar ações nos dias 18 e 19 de maio, entre 8 e 12 horas. Veja como participar do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2023 às 11:38

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 11:38

Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego
Atacarejo Mineirão abre vagas de emprego Crédito: Mineirão / Divulgação
A DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão, vai selecionar 203 trabalhadores para atuar nas lojas da rede nos municípios da Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Viana. Todas as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (pcd).
Para selecionar os profissionais, a empresa vai realizar duas ações, entre 8 e 12 horas. É necessário levar o RG e o CPF.
Nesta quinta-feira, dia 18 de maio, o atendimento será feito na unidade do Masterplace Mall, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2.150, Barro Vermelho, Vitória.
Já na sexta-feira, dia 19 de maio, será a vez de atender os candidatos no Mineirão Atacarejo do Shopping Moxuara, que funciona na Avenida Mário Gurgel, 5.353, São Francisco, Cariacica.
Não é necessário ter experiência nas funções. As oportunidades são para cargos como:
  • Açougueiro
  • Padeiro
  • Confeiteiro
  • Repositor de mercadoria
  • Operador de caixa
  • Fiscal de loja, entre outras.
Além dos salários, os trabalhadores recebem alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.
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