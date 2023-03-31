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9,2 milhões de pessoas

Desemprego fica em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, revela IBGE

Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,2%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2023 às 10:16

Publicado em 31 de Março de 2023 às 10:16

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta sexta-feira (31), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos
Número de desocupados chegou a 9,2 milhões de pessoas no país Crédito: Agência Brasil
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 8,2% e 8,9%, com mediana de 8,7%.
Em igual período de 2022, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,2%. No trimestre móvel até janeiro, a taxa de desocupação estava em 8,4%.
Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9,2 milhões de pessoas. São 483 mil pessoas a mais entre o contingente de desocupados, comparado ao trimestre anterior. Em relação a 2022, o recuo é de 23,2%, ou 2,8 milhões de trabalhadores.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro. O resultado representa alta de 7,5% em relação ao mesmo trimestre de 2022. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 275,457 bilhões no trimestre encerrado em fevereiro, uma alta de 11,4% ante igual período do ano passado, de acordo com o IBGE.

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