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Queda

Desemprego na zona do euro cai a 7,3% em fevereiro, menor nível desde 2008

O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 07:18

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 07:18

Pandemia de coronavírus traz ainda mais incertezas para a economia
Pandemia de coronavírus traz ainda mais incertezas para a economia Crédito: vlad - stock.adobe.com
A taxa de desemprego da zona do euro caiu de 7,4% em janeiro para 7,3% em fevereiro, atingindo o menor nível desde março de 2008, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa em 7,4%, e é também anterior às medidas restritivas adotadas por vários países do bloco em reação à pandemia de coronavírus.
A Eurostat estima que havia 12,047 milhões de desempregados na zona do euro em fevereiro. Em relação a janeiro, o número de pessoas sem emprego na região sofreu queda de 88 mil.

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