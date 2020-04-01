Desemprego na zona do euro cai a 7,3% em fevereiro, menor nível desde 2008

A taxa de desemprego da zona do euro caiu de 7,4% em janeiro para 7,3% em fevereiro, atingindo o menor nível desde março de 2008, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa em 7,4%, e é também anterior às medidas restritivas adotadas por vários países do bloco em reação à pandemia de coronavírus.
A Eurostat estima que havia 12,047 milhões de desempregados na zona do euro em fevereiro. Em relação a janeiro, o número de pessoas sem emprego na região sofreu queda de 88 mil.