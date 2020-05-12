Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Demanda de passageiros cai 90% entre fevereiro e maio, diz Infraero
Impactos Covid-19

Demanda de passageiros cai 90% entre fevereiro e maio, diz Infraero

De acordo com presidente da empresa, Tenente-Brigadeiro Paes de Barros a presença de altos custos é uma temática a ser enfrentada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 14:26

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 14:26

Avião no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo
A pandemia do novo coronavírus trouxe um cenário complexo para os aeroportos operados pela Infraero. "Apesar das medidas de redução, temos ainda cerca de 6 mil colaboradores na Infraero, o que implica em um alto custo. Houve redução na demanda de passageiros na ordem de 90% no período de fevereiro a maio deste ano comparação com igual período de 2019", disse o presidente da Infraero, Tenente-Brigadeiro Paes de Barros durante videoconferência "Impacto da Covid-19 para o transporte aéreo no Brasil: Medidas para o enfrentamento da crise e medidas para voltar a voar", promovido pela Necta em parceria com o Fenelon Advogados, nesta terça-feira.
Paes de Barros destacou que a empresa está projetando perda de receita na ordem de 35% em 2020 na comparação com 2019.
A Infraero tem adotado, segundo Paes de Barros, uma série de medidas para reduzir o seu custo operacional, que representa uma economia de R$ 6 milhões somente em abril.

Veja Também

Ocupação de leitos de UTI chega a 100% em Natal

'É um vírus bandido', diz cirurgiã após passar 50 dias na UTI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados